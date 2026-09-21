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İstanbul’da 3 ilçede oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul’un Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde düzenlenen operasyonlarda "change oto" faaliyetleri yaptığı tespit edilen şüpheliler yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul’da 3 ilçede oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda, il genelinde change oto üzerine faaliyet gösteren toplamda 10 şüpheli şahsın 17 eylem gerçekleştirerek suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve 5607 Sayılı kanununa muhalefet suçlarına karıştıkları tespit edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 18 Eylül’de Kartal, Pendik ve Tuzla ilçeleri ile Gaziantep ilinde düzenlenen eş zamanlı da şüphelilerin tamamı yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli şahıslar adli makamlara sevk edildi.

İstanbul’da 3 ilçede oto hırsızlığı yapan şüpheliler yakalandı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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