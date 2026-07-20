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İstanbul’da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi

İstanbul’un birçok ilçesinde son günlerde görülmeye başlanan iri çekirgeler vatandaşları tedirgin etti.

İstanbul’da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi

Sultangazi, Arnavutköy, Gaziosmanpaşa ve çevre ilçelerde ortaya çıkan çekirgeler, cep telefonu kameralarına yansıdı.

İstanbul’da dev çekirge hareketliliği: Birçok ilçede görüntülendi 1

Evlerin balkonlarına, pencerelerine, apartman girişlerine ve bahçelerine kadar gelen çekirgeler nedeniyle vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar çekirgeleri zarar vermeden dışarı çıkarmaya çalışırken, bazı kedilerin ise çekirgeleri yakalamaya çalıştığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Renkli görüntüler kısa sürede sosyal medyaya yayıldı. Kimisi de yakaladığı çekirgeyi bir kutuya koyarak görüntüledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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