İstanbul’da kaçak göçmen operasyonu: 9’u göçmen 21 gözaltı

İstanbul’da yasadışı göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında bir ev, 2 işyerleri ve bir araca düzenlenen operasyonda, 9’u yasadışı sığınmacı olmak zorunda 21 kişi yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı göçmenlerin Avrupa ülkelerine sevk edilmeden önce barındırıldıkları bir evi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından geçtiğimiz Çarşamba günü Bağcılar’da bir apartmanda "şok evi" olarak tabir edilen bir ikamete ve araca eş zamanlı operasyon yaptı. Fatih Mahallesinde tespit edilen bir adrese ve araca yönelik yapılan operasyonda, organizatör olduğu sanılan 4 şüpheli ile birlikte 9 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmen kaçakçılığı ile mücadelede çalışmalarını derinleştiren polis, yapılan araştırmaların devamında göçmen kaçakçılığına finansal kaynak sağladığı ve "Hawala" ofisi olarak kullanıldığı tespit edilen 2 işyerine daha baskın düzenledi. Yapılan operasyon neticesinde 8 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda ise 389 bin 995 avro, 191 bin 740 Amerikan doları, 7 bin İngiliz sterlini, 480 bin 290 Türk lirası para ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon sırasında yakalanan ve muhafaza altına alınan 9 yabancı uyruklu göçmen sınırdışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gözaltına alınan ve adli makamlara sevk edilen 12 şüphelinin biri savcılık talimatı ile emniyetten serbest bırakıldı. Üç şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 8 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

göçmen
