İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul'da iki ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen narkotik operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul'da narkotik operasyonunda yakalanan 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Beykoz'da "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" ile ilgili şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Beykoz ve Çekmeköy'de bulunan 9 ikamet ile bir iş yerine 2 Nisan'da özel harekat destekli operasyon düzenlendi.

Narkotik dedektör köpeklerinin de kullanıldığı operasyonda, 11 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda çeşitli miktarda uyuşturucu madde, 2 hassas terazi, bir av tüfeği, 2 fişek ve bir miktar para ele geçirildi.

Operasyon yapılan iş yeri, belediye birimlerince mühürlendi.

İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli tutuklanırken, 1'i hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmak üzere 7 zanlı serbest bırakıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

