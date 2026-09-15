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İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı

İstanbul’da 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlamasıyla birlikte kent genelindeki trafik yoğunluğu ikinci günde artış gösterdi. Okulların açıldığı ilk gün yüzde 51 olarak ölçülen trafik yoğunluğu, ikinci gününde yüzde 58’e yükseldi.

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı

İstanbul’da yeni eğitim-öğretim yılının ilk günündeki trafik yoğunluğu, İstanbul Valiliği tarafından alınan trafik tedbirleri kapsamında büyük ölçüde azaltıldı. Alınan önlemlerle birlikte okulların açıldığı ilk gün trafik yoğunluğu yüzde 51 seviyesinde ölçüldü. Eğitim-öğretim yılının ikinci gününde ise sabah saatlerinden itibaren özellikle ana arterler ve bağlantı yollarında araç yoğunluğunun arttığı görüldü. Trafik yoğunluğu yüzde 58 seviyesine yükselirken, bazı bölgelerde sürücülerin ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 1

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 2

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 3

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 4

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 5

İstanbul’da trafik yoğunluğu okulların ikinci gününde arttı 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul
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