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İstanbul’da üç günlük narkotik bilançosu: 188 şüpheli yakalandı, adreslerden yüzlerce kilo uyuşturucu madde çıktı

İstanbul’da 21-23 Eylül tarihleri arasında farklı ilçelerde düzenlenen narkotik operasyonlarında 188 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda toplam 551 kilo 450 gram metamfetamin ile 40,5 kilogram sentetik kannabinoid (AM-2201) hammaddesi ele geçirildi.

İstanbul’da üç günlük narkotik bilançosu: 188 şüpheli yakalandı, adreslerden yüzlerce kilo uyuşturucu madde çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve sokak satıcılarına yönelik kent genelinde art arda operasyonlar düzenledi. 21 Eylül akşamı yapılan operasyonda 224 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
22 Eylül sabahı Beşiktaş, Şişli ve Sarıyer’de eğlence mekânları, restoranlar, tekel bayileri, vale noktaları ve sokak satıcılarına yönelik operasyonda 176 kişi yakalandı. Çalışmalarda 8 mekân ve 5 vale noktası incelemeye alındı.
Aynı gün öğleden sonra düzenlenen bir başka operasyonda 272 kilo 450 gram metamfetamin ele geçirildi; 3’ü İran vatandaşı olmak üzere 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin Esenyurt’ta bir çatı katında kaldıkları ve deterjan ile sabun ürettiklerini söyledikleri öğrenildi.
Bağcılar’da 22 Eylül akşamı matbaa görünümü verilen bir iş yerine düzenlenen operasyonda ise 2 şüpheli yakalandı. İş yerinin üst katında, bonzai üretiminde kullanılabilen sentetik kannabinoid (AM-2201) hammaddesinin üretildiği tespit edildi. Aramalarda 40,5 kilogram AM-2201 ile yaklaşık 300-400 kilogram kimyasal madde ele geçirildi. AM-2201’in yaklaşık 4 ton 500 kilogram bonzai üretiminde kullanılabileceği değerlendirildi.
23 Eylül’de Esenyurt’ta düzenlenen operasyonda 55 kilogram metamfetamin ele geçirildi ve İran vatandaşı 1 şüpheli yakalandı. Aynı gün Arnavutköy’de, Diyarbakır’dan İstanbul’a getirildiği belirlenen toz esrarın satışa hazırlandığı adrese yapılan operasyonda da 1 şüpheli yakalandı.
Polis ekiplerinin çalışmalarında, bazı şüphelilerin izlerini kaybettirmek için toplu taşıma araçlarını kullandıkları, üretim yapılan iş yerlerine ise yalnızca faaliyet sırasında gittikleri belirlendi.
Üç günlük operasyonlarda toplam 188 şüpheli yakalanırken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İstanbul’da üç günlük narkotik bilançosu: 188 şüpheli yakalandı, adreslerden yüzlerce kilo uyuşturucu madde çıktı 1

İstanbul’da üç günlük narkotik bilançosu: 188 şüpheli yakalandı, adreslerden yüzlerce kilo uyuşturucu madde çıktı 2

İstanbul’da üç günlük narkotik bilançosu: 188 şüpheli yakalandı, adreslerden yüzlerce kilo uyuşturucu madde çıktı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
narkotik
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