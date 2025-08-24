İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

'30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:
Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak
Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri
Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri
Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar
Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım
Turgut Özal Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi
Atatürk Bulvarı
D 100 Karayolu
