HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

İstanbul'da '30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları çerçevesinde yapılacak genel provalar dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatıldı.

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı

'30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova' kapsamında, saat 05.45 itibarıyla program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekilde:

KAPANACAK YOLLAR

  • Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

  • D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı 1

Girişleri

    1. Yıl Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Edirnekapı'dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Oğuzhan Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Sofular Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Halıcılar Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Akdeniz Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Akşemsettin Caddesi'nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Ordu Caddesi'nden ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

  • Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

  • Adnan Menderes Bulvarı'na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

  • Tatlıpınar Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

  • Kaleboyu Caddesi'nden Vatan Caddesi'ne katılım

  • Sulukule Caddesi'nden (Kaleiçi'nden) Vatan Caddesi'ne katılım

İstanbullular dikkat! Bazı yollar trafiğe kapatıldı 2

ALTERNATİF YOLLAR

  • Turgut Özal Millet Caddesi

  • Fevzipaşa Caddesi

  • Atatürk Bulvarı

  • D 100 Karayolu

  • O-3 Hal Yolu (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayseri’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandıKayseri’de 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan FETÖ üyesi yakalandı
Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu! Feci olay...Yolun karşısına geçmeye çalışıyordu! Feci olay...

Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı İstanbul 30 Ağustos
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Uğur Dündar'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert yanıt: Kepazelikmiş!

Mourinho'dan maç sonu yorumculara gönderme!

Mourinho'dan maç sonu yorumculara gönderme!

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Yasemin Minguzzi'den Sedat Peker'in eşine teşekkür

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Denizde kaybolan iş insanı Halit Yukay'ın cansız bedenine ulaşıldı

Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Herkes bu açıklamayı bekliyordu! Galatasaray duyurdu: Yalan...

Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

Beykoz Belediyesi'nin eski başkan yardımcıları cezaevinde evlendi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.