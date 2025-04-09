İstanbullular dikkat! Bünyamin Sürmeli harita paylaşarak duyurdu! Megakente kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Günlerdir süren yağmur ve sağanağın bugün de devam edeceği belirtilirken 10 il için de sarı kodlu uyarı yapıldı.

YURTTA BAZI BÖLGELERDE KAR YAĞIŞI OLACAK

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek yağışların; Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinin yüksekleri ile Kütahya ve Eskişehir çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor.

10 İLE SARI KODLU UYARI

Öte yandan Artvin, Giresun, Gümüşhane, Kayseri, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat ve Trabzon için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Sarı kodlu uyarı hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına geliyor. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Burdur, Isparta, Muş, Bitlis, Ağrı, Şırnak, Siirt ve Hakkari çevreleri ile Antalya’nın batı, Van’ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği çağrısı yapılıyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

İSTANBUL'A KAR GELİYOR!

Meteoroloji Uzmanı Bünyamin Sürmeli sosyal medya hesabından sürpriz bir paylaşım yaptı. Paylaşımında İstanbul'a kar yağacağının haberini veren Sürmeli'nin paylaşımı şu şekilde:

"Perşembeden Cumaya geçişte gece ve sabaha karşı İstanbul kar alabilir, Ağırlık Anadolu yakasında, Avrupa yakasında da bir kaç yüksek ilçe kısa süreki olmak üzere…"