HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin kararıyla Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılacak.

İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak

İstanbul Valiliği tarafından, M2 Yenikapı - Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu ve F1 Taksim - Kabataş Füniküler Hattı'nın 25 Kasım saat 15.00'dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatılmasına karar verildi. Karar, Metro İstanbul'un resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşım ile duyuruldu.

İstanbullular dikkat! Taksim ve Şişhane metro istasyonları geçici süreyle kapatılacak 1

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda 25 Kasım 2025 Salı günü saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Şişhane istasyonumuzun İstiklal Caddesi çıkışı yolcu kullanımına kapalı olacaktır. Yolcularımız istasyonun diğer giriş-çıkışlarını kullanabilirler. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir" açıklaması yer aldı. (DHA)Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsun'da köpek katliamı! Valilikten açıklama Samsun'da köpek katliamı! Valilikten açıklama
Vahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulunduVahşet! Çekyat içerisinde halıya iple sarılı halde bulundu

Anahtar Kelimeler:
metro istanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

NOTAM sonrası THY de uçuşları durdurdu

Kuduzdan ölen Hasan’ın sudan korktuğu görüntüler kahretti!

Kuduzdan ölen Hasan’ın sudan korktuğu görüntüler kahretti!

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Canlı bahis krizi: Fenerbahçe 2-0 gerideyken kilitlediler! "İsyan"

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

Emine Ün ve Emre Kınay kızlarını paylaştı! Teklif yağıyor

SGK'dan emekli olup çalışanlara kötü haber!

SGK'dan emekli olup çalışanlara kötü haber!

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

Yüzde 100 mecburi! 'KDV sıfırlansın'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.