İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre çarşamba gününden itibaren Marmara ve Trakya bölgesinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

YAĞMUR GELİYOR

Megakent İstanbul’da perşembe ve cuma yağış bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, Marmara genelinde etkili olacak yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli sağanaklar ve gök gürültüsü de görülebilir.

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE 1 HAFTA YAĞIŞ VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır