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İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Türkiye kavurucu sıcaklarla mücadele ederken herkesin beklediği haber nihayet geldi. Meteoroloji'den yapılan hava durumu ile ilgili son tahminlerine göre; Trakya'dan başlayarak Türkiye'nin kuzeybatı bölgeleri çarşamba gününden itibaren yağmurlu havanın etkisi altına girecek İstanbul'da ise perşembe ve cuma günleri sağanak yağış bekleniyor. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 3 günlük haritalı hava durumu tahmini...

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji'den son hava durumu tahmini

Meteoroloji'nin son tahminlerine göre çarşamba gününden itibaren Marmara ve Trakya bölgesinde sıcaklıklarda düşüş yaşanacak.

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji den son hava durumu tahmini 1

YAĞMUR GELİYOR

Megakent İstanbul’da perşembe ve cuma yağış bekleniyor. Meteorolojik verilere göre, Marmara genelinde etkili olacak yağışlarla birlikte kısa süreli kuvvetli sağanaklar ve gök gürültüsü de görülebilir.

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji den son hava durumu tahmini 2

İŞTE METEOROLOJİ'NİN 3 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji den son hava durumu tahmini 3

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji den son hava durumu tahmini 4

İstanbullular dikkat: Yağmurlu hava geliyor! Meteoroloji den son hava durumu tahmini 5

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE 1 HAFTA YAĞIŞ VAR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, sıcaklığın geçen haftaya göre hissedilir şekilde azalacağını ancak yine de mevsim normallerinin üzerinde olacağını, yağışların ise alansal şekilde azalacağı bilgisini veren Çelik, "Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimlerinde 1 hafta aralıklarla yağış var. Toroslar mevkisinde, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kısa süreli yağış geçişleri göreceğiz." diye konuştu.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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yağmur İstanbul meteoroloj sağanak
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