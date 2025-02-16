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İstanbullular hazırlanın... Daha fazla kar geliyor: Hem tarih hem santim verdi

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
16.02.2025 09:18
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Türkiye soğuk havaların etkisine iyice girdi. Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir anda bastıran sürpriz kar hayatı felç etmiş, okulların tatil edilmesine neden olmuştu. Gözler ikinci kar yağışına çevrildi. Uzman isim tarih verirken yeni gelen kar yağışının geçenki yağıştan daha fazla olacağını vurguladı. Üstelik bu kez 10 santim kar görebiliriz. İşte İstanbul ve Türkiye'de beklenen hava durumu...

İstanbullular hazırlanın... Daha fazla kar geliyor: Hem tarih hem santim verdi

Şubat ayının ortalarını yaşarken güncel hava durumu herkes tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yağan kar bir anda tüm şehrin gündemi olmuştu. Yeni yağış için tarih verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresi için önemli açıklamalarda bulundu. Şen, 21-22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yoğun kar yağışı beklendiğini ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.

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CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:

Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok.

"GEÇEN YAĞANDAN DAHA FAZLA"

Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.

"10 SANTİMİ GÖREBİLİRİZ"

21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.

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Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERDİ

Önümüzdeki hafta eğer değişmezse 21-22-23 Şubat tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul'a kar geliyor. Batı Karadeniz'e de geliyor. Ankara'ya da Pazar günü ve Pazartesi kar yağışı görülüyor ancak İstanbul'a Çarşamba karla karışık yağmur, hafta sonu da kar geliyor.

7 BÖLGEDE HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

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MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

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AKDENİZ

Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu

HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu

MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANKIRI 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu

KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu

TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

PAZAR

PTESİ

SALI

ÇARŞAM

PERŞEM

Anahtar Kelimeler:
hava durumu kar yağışı İstanbul kar
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