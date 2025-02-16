İstanbullular hazırlanın... Daha fazla kar geliyor: Hem tarih hem santim verdi

Şubat ayının ortalarını yaşarken güncel hava durumu herkes tarafından merak edildi. Geçtiğimiz hafta İstanbul'da yağan kar bir anda tüm şehrin gündemi olmuştu. Yeni yağış için tarih verildi. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve çevresi için önemli açıklamalarda bulundu. Şen, 21-22-23 Şubat tarihlerinde İstanbul’da yoğun kar yağışı beklendiğini ve kar kalınlığının 10 santimetreye ulaşabileceğini belirtti.
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof.Dr. Orhan Şen şu ifadeleri kullandı:
Pazartesi günü Marmara bölgesinde kuvvetli yağmur var. Sıcaklık 7-8 dereceye düşecek. Pazar 12 derece, Pazartesi de demek ki 4-5 derecelik bir düşüş olacak. Çarşamba günü biraz daha soğuyor hava ve karla karışık yağmur yapabilir. Çarşamba gününe dikkat ama Çarşamba günü çok kuvvetli bir kar yağışı yok.
Önümüzdeki hafta sonu kuvvetli bir kar yağışı geliyor İstanbul'a, ikinci kar yağışı için biraz daha fazla demiştik haftaya gelecek olan içinde geçen yağan kardan fazla olacağını söyleyebiliriz.
21'inde Cuma günü beklenen kar, Cumartesi veya Pazar'a da sarkabilir. Bugünlerde gelecek olan kar biraz fazla gözüküyor. Kuzey Doğu'dan gelen rüzgarlar Sibirya'nın üzerinden gelen yüksek basıncında olduğu, deniz etkisini de katarak, Marmara Bölgesini ve Batı Karadeniz bölgesinde kar yağışı yapar.
Geçen yağan kardan 2-3 santim daha fazla kar yağışı olabilir. 10 santimi görebilme ihtimalimiz var. Baktığımız zaman önümüzdeki hafta sonu sıcaklıklarda 4 dereceye kadar düşebiliyor.
Önümüzdeki hafta eğer değişmezse 21-22-23 Şubat tarihlerinde önümüzdeki hafta sonu İstanbul'a kar geliyor. Batı Karadeniz'e de geliyor. Ankara'ya da Pazar günü ve Pazartesi kar yağışı görülüyor ancak İstanbul'a Çarşamba karla karışık yağmur, hafta sonu da kar geliyor.
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE 6°C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
EDİRNE 6°C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL 7°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 5°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
DENİZLİ 4°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İZMİR 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA 7°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
Parçalı bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, Burdur ve Isparta çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 6°C, 19°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA 9°C, 18°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
HATAY 5°C, 16°C
Parçalı bulutlu
MERSİN 10°C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir, Çankırı ve Ankara çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ÇANKIRI 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR 2°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde hafif yağmurlu
KONYA -1°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU 2°C, 11°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE 6°C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KASTAMONU 1°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 1°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN 0°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yağmurlu
TRABZON 5°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -14°C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -15°C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA -4°C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN -9°C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
DİYARBAKIR -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP 0°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT -1°C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
ŞANLIURFA 2°C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
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