İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Kemikli Rampalarında bayram geçişleri başladı

İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan Karabük’ün Kemikli Rampaları’nda bayram trafiği geçişleri akıcı bir şekilde sağlanıyor.

Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine gitmek isteyen vatandaşların yolculuğu başladı.

21 ilin geçiş noktası olan D-100 kara yolu Kemikli Rampalarında tatilciler dolayısıyla zaman zaman yoğunluk yaşansa da trafik akıcı bir şekilde ilerliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, güzergahta denetimlerini sürdürerek sürücülerin güvenli şekilde seyahat etmelerini sağlıyor.

