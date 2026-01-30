İşte Instagram'ın yeni özelliği! Kendinizi başkalarının listesinden kaldırabileceksiniz

Meta çatısı altındaki Instagram, dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarından biri. Fotoğraf ve video paylaşımını destekleyen, aynı zamanda Hikayeler ve Reels kısmıyla da kullanıcıların içerik üretmesini sağlayan Instagram, elbette rakibi olan diğer birçok sosyal medya platformu gibi yeni özellikler üzerinde de çalışıyor. Şimdi ise bu özelliklerden biri ortaya çıktı.

KENDİNİZİ BAŞKALARININ YAKIN ARKADAŞLAR LİSTESİNDEN KALDIRABİLECEKSİNİZ

Mobil uygulamalar hakkındaki özellikleri önceden paylaşmasıyla bilinen Alessandro Paluzzi’ye göre, Instagram kullanıcıların kendilerini başka bir kullanıcının Yakın Arkadaşlar listesinden kaldırmalarına olanak tanıyan bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yukarıdaki paylaşımda da görüldüğü gibi, bu özellikle birlikte kendinizi başkalarının Yakın Arkadaşlar listesinden kaldırabileceksiniz.

Instagram’ın bu özelliği ne zaman kullanıma sunulacağı ise bilinmiyor.