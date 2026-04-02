HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Husilerden Körfez ülkelerine tehdit: 'Savaşa katılırsanız Babülmendep Boğazı'nı kapatırız'

Şubatın son günlerinde başlayan savaş nisanın ilk günlerinde de devam ediyor. Ülkelerin karşılıklı restleri tansiyonu tavan yaptırmışken bir tehdit de İran destekli Husilerden geldi. Körfez ülkelerine gözdağı veren Husiler, "Savaşa katılırlarsa Babülmendep Boğazı’nı kapatırız" açıklamasını yaptı.

Yemen’deki İran destekli Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail’in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı’nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.

BİR BOĞAZ TEHDİDİ DAHA

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sürerken, Yemen’deki İran destekli Husilerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail’in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı’nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.

"İRAN VE LÜBNAN'A SALDIRI ARTARSA..."

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Husi yönetiminin Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşananlara karşı sessiz kalmamızı engelleyen dini, ahlaki ve insani bir sorumluluğumuz var. İran ve Lübnan’a yönelik saldırganlık vahşice artarsa ya da herhangi bir Körfez ülkesi Siyonist İsrail veya ABD’yi desteklemek amacıyla askeri operasyonlara doğrudan dahil olursa, Babülmendep Boğazı’nı kapatmak bizim tarafımızdan uygulanabilecek bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

BABÜLMENDEP BOĞAZI NEREDE?

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan 32 km uzunluğundaki boğazdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yer alır.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Körfez İran Husiler savaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.