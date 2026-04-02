Husilerden Körfez ülkelerine tehdit: 'Savaşa katılırsanız Babülmendep Boğazı’nı kapatırız'

BİR BOĞAZ TEHDİDİ DAHA

ABD ve İsrail’in İran’a karşı başlattığı savaş sürerken, Yemen’deki İran destekli Husilerden dikkat çeken bir açıklama geldi. Husiler, Körfez ülkelerinin ABD ve İsrail’in yanında savaşa katılması halinde, Babülmendep Boğazı’nı kapatabilecekleri uyarısında bulundu.

"İRAN VE LÜBNAN'A SALDIRI ARTARSA..."

Uluslararası toplum tarafından tanınmayan Sana merkezli Husi yönetiminin Enformasyon Bakan Yardımcısı Muhammed Mansur, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yaşananlara karşı sessiz kalmamızı engelleyen dini, ahlaki ve insani bir sorumluluğumuz var. İran ve Lübnan’a yönelik saldırganlık vahşice artarsa ya da herhangi bir Körfez ülkesi Siyonist İsrail veya ABD’yi desteklemek amacıyla askeri operasyonlara doğrudan dahil olursa, Babülmendep Boğazı’nı kapatmak bizim tarafımızdan uygulanabilecek bir seçenektir" ifadelerini kullandı.

BABÜLMENDEP BOĞAZI NEREDE?

Babülmendep Boğazı, Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan 32 km uzunluğundaki boğazdır. Boğaz aynı zamanda Afrika ile Arap Yarımadası'nı birbirinden ayırır. Kuzeydoğu kıyısında Yemen, güneybatı kıyısında ise Cibuti yer alır.

Kaynak: İHA | Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır