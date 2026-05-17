İran'da savaş hazırlığı! Halka silah eğitimi veriyorlar

ABD ve İsrail'in şubat ayındaki saldırıyla büyük bir savaşın içerisine giren İran, ateşkes sürecinde temkinli politikalar ortaya koymaya devam ediyor. İran’ın başkenti Tahran’da bulunan Venek Meydanı’nda halka silah eğitimi verildiği bildirildi.

ABD-İsrail bloğunun İran'a yönelik saldırıları sonrası ilan edilen ateşkes sürecinde taraflar bir yandan barış şartlaırnı görüşürken diğer yandan savaşın yeniden alevlenmesi ihtimaline karşılık hazırlıklarını sürdürüyor.

İRAN'DAN HALKINA MEYDANLARDA SİLAH EĞİTİMİ

Başkentte yer alan Venek Meydanı'nda üzerinde askeri kıyafet bulunan üç kişi, kurulan platformda halka silah eğitimi veriyor. Eğitimde, silahların nasıl söküldüğü ve nasıl toplandığı anlatılırken nişan almanın da incelikleri gösteriliyor.

DEVLET TELEVİZYONUNDAN HALKA SİLAHLARLA İLGİLİ BİLGİLER VERİLİYOR

Eğitimler yalnızca teorik değil pratik olarak da gerçekleştiriliyor ve vatandaşların silahları söküp tekrar takmasına müsaade ediliyor.

Meydanda bulunan halkın ilgi gösterdiği silah eğitiminin kentin diğer meydanlarında da gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Ayrıca Devlet Televizyonu'nda yayınlanan programlarda da halka silahlarla ilgili bilgiler veriliyor.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

