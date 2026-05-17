ABD'de hava gösterisi sırasında iki savaş uçağı çarpıştı

ABD'nin Idaho eyaletindeki Mountain Home Hava Üssü'nde gerçekleştirilen bir hava gösterisi sırasında ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı.

ABD'nin Idaho eyaletinde düzenlenen hava gösterisi sırasında korku dolu anlar yaşandı. Yerel kaynaklara göre Mountain Home Hava Üssü'nde gerçekleştirilen "Gunfighters Hava Gösterisi" sırasında ABD Donanması'na ait iki F/A-18 Super Hornet tipi savaş uçağı çarpıştı.

PİLOTLAR KURTULDU

Paniğin yaşandığı kazada uçaklarda bulunan 4 pilotun da fırlatma koltuklarını kullanarak kurtulduğu bildirildi. Uçakların düşük hızda seyrederken birbirine çarptığı ve ardından yere düşerek infilak ettiği anlar kameralara yansıdı.

Üste bulunan bir yetkili, acil müdahale ekiplerinin olay yerinde bulunduğunu ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Kamuoyunun süreç ilerledikçe ortaya çıkacak bilgiler doğrultusunda bilgilendirileceği kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

