HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL'lik vurgun yaptı

Kartal Belediyesi’nde bir personel, iddiaya göre fazla mesai bahanesiyle mesai arkadaşlarının mobil bankacılık hesaplarını boşalttı. Biraz iyi niyeti biraz da bilgisizliği suistimal eden kadın 50 milyon TL vurgun yapıp sırra kadem bastı.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL'lik vurgun yaptı

İstanbul Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde büyük bir dolandırıcılık ve suistimal iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, müdürlükte görev yapan bir kadın personel, okuma-yazması zayıf olan ve mobil bankacılığı kullanmayı bilmeyen mesai arkadaşlarını hedef alarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardı.

İŞÇİLERİN MOBİL BANKACILIK ŞİFRELERİNİ ALDI

İddiaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y., dış temizlikte görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri gözüne kestirdi. Kurbanlarını arayarak "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" dedi.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL lik vurgun yaptı 1

50 MİLYON TL’Yİ AŞAN VURGUN İDDİASI

Panikle yanına gelen işçilerin telefon ve mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplardaki tüm parayı kendi hesabına aktardı. Kadının bu yöntemle mesai arkadaşları üzerinden 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL lik vurgun yaptı 2

“POLİSE GİTMEYİN” BASKISI İDDİASI

S.K.Y., samimiyet kurduğu çok sayıda mesai arkadaşından yüksek miktarlarda borç aldığı da öğrenildi. Dolandırıldıklarını anlayan işçiler belediye yönetimine bildirse de polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uyguladığını öne sürdü.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL lik vurgun yaptı 3

BELEDİYE: DİSİPLİN KURULU GEREĞİNİ YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; olayı doğrulayan Kartal Belediyesi yetkilileri, "Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL lik vurgun yaptı 4

"KAMU ZARARI DA VAR"

Şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamazken, AK Parti grubu ise; olayın sadece dolandırıcılık konusu olmadığını kamu zararının da olduğunu belirtti. AK Parti grubu, "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası. İşçiler de zaten kadın personele gerçekten normal maaşlarından daha fazla para geldikleri için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil" ifadelerine yer verildi.

İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL lik vurgun yaptı 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralıSiirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Antalya'da dehşet! 3 kişiyi öldürdüAntalya'da dehşet! 3 kişiyi öldürdü

Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Kartal dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!

Herkes F.Bahçe derken, Rafael Leao'dan G.Saray'a dev sinyal!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.