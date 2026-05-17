İşten atılmakla göz korkutan kadın 50 milyon TL'lik vurgun yaptı

İstanbul Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde büyük bir dolandırıcılık ve suistimal iddiası gündeme geldi. İddiaya göre, müdürlükte görev yapan bir kadın personel, okuma-yazması zayıf olan ve mobil bankacılığı kullanmayı bilmeyen mesai arkadaşlarını hedef alarak hesaplarındaki paraları kendi hesabına aktardı.

İŞÇİLERİN MOBİL BANKACILIK ŞİFRELERİNİ ALDI

İddiaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü'nde çalışan ve işçilerin fazla mesai tutanaklarını düzenlemekle görevli olan S.K.Y., dış temizlikte görev yapan, okuma-yazması zayıf ve internet bankacılığını kullanmayı bilmeyen işçileri gözüne kestirdi. Kurbanlarını arayarak "Hesabınıza yanlışlıkla fazla mesai ücreti yatırıldı. Bu parayı acilen belediye hesabına geri göndermeniz gerekiyor, aksi takdirde işten çıkarılacaksınız" dedi.

50 MİLYON TL’Yİ AŞAN VURGUN İDDİASI

Panikle yanına gelen işçilerin telefon ve mobil bankacılık şifrelerini alarak hesaplardaki tüm parayı kendi hesabına aktardı. Kadının bu yöntemle mesai arkadaşları üzerinden 50 milyon TL'den fazla haksız kazanç elde ettiği öne sürüldü.

“POLİSE GİTMEYİN” BASKISI İDDİASI

S.K.Y., samimiyet kurduğu çok sayıda mesai arkadaşından yüksek miktarlarda borç aldığı da öğrenildi. Dolandırıldıklarını anlayan işçiler belediye yönetimine bildirse de polise ya da savcılığa gitmemeleri yönünde kendilerine mobbing uyguladığını öne sürdü.

BELEDİYE: DİSİPLİN KURULU GEREĞİNİ YAPACAK

Sabah'ta yer alan habere göre; olayı doğrulayan Kartal Belediyesi yetkilileri, "Söz konusu vahim olaya adı karışan personelimiz, bir süre önce de kansere yakalandığını iddia ederek belediyedeki tüm alacaklarının kendisine ödenmesini talep etmişti. Aldığımız duyumlara göre şahsın ailesi, olayda mağdur olan işçilerin paralarını ödemeye başlamış. Ancak ortada çok ciddi bir suç iddiası ve suistimal var. Disiplin kurulumuz toplanarak gereğini eksiksiz bir şekilde yapacaktır" şeklinde açıklama yaptı.

"KAMU ZARARI DA VAR"

Şüpheli S.K.Y.'ye ulaşılamazken, AK Parti grubu ise; olayın sadece dolandırıcılık konusu olmadığını kamu zararının da olduğunu belirtti. AK Parti grubu, "Ortada sokakları temizleyen arkadaşlarımızın hesaplarına hakedişlerinden daha fazla mesai adı altında para yatırılma durumu var. Bu para kamu parası. İşçiler de zaten kadın personele gerçekten normal maaşlarından daha fazla para geldikleri için inanıyor. Burada kamunun parasını zimmete geçirme suçu da var. Bu olay sıradan bir belediye disiplin mekanizması işletilerek üstü kapatılacak bir konu değil" ifadelerine yer verildi.