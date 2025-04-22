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İşten eve dönerken otomobili alev topuna döndü

Antalya'da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, yangında kullanılamaz hale geldi.

İşten eve dönerken otomobili alev topuna döndü

Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi Gazi Bulvarında dün saat 17.30 sıralarında yan yolda ilerleyen Enver A. yönetimindeki otomobilde yangın çıktı. Enver A., kaputtan duman çıktığını fark edip, aracı yol üzerinde uygun yere çekip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kaputu açan sürücü Enver A., alevlere yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Ancak alevler kısa sürede tüm otomobili sardı.

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasıyla yangın söndürüldü. Otomobili hurdaya dönen Enver A.'nın işinden evine dönerken olayın yaşandığı öğrenildi. Ekipler otomobili çekip, yolu trafiğe açtı. Trafik ekipleri, olaya ilişkin tutanak tuttu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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yangın
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