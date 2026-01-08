HABER

İstenmeyen e-postalara neden spam deniyor?

Elektronik posta ya da kısaca adı ile e-posta veya e-mail, internet üzerinden gönderilebilen dijital mektuplar olarak tanımlanmaktadır. Her gün dünyada birçok insan birbirine elektronik posta göndermekte ve elektronik postaları bir iletişim aracı olarak kullanmaktadır. İlk kez ortaya çıktığı zamandan bu yana kullanılan elektronik postalar zaman içinde gelişerek bugünkü halini almıştır.

Gönderen ya da kimden, alıcı ya da kime, konu, tarih, ileti gövdesi, karbon kopya, gizli karbon kopya, yanıtla, herkesi tanıtla, ek, yönlendirme gibi içerikleri bulunan elektronik postalar günümüzde de en popüler yazılı iletişim yollarından biri olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1971 yılında Raymond Samuel tarafından ortaya atıldığı bilinen elektronik postaların @ işaretinin kullanılarak gönderilen bir mail ile başlatıldığı bilinmektedir.

Gelişen teknoloji ile birlikte geliştirilen elektronik posta sistemi, bazı sorunları da beraberinde getirmiştir. Güvenlik açıklarını önlemek adına çeşitli şifreleme sistemlerinin de kullanıldığı elektronik postalardaki en büyük sorunlardan bir ide spam adı verilen posta türü kabul edilmektedir. Spam kelime anlamı olarak da literatüre istenmeyen elektronik posta tanımı ile geçmiştir.

Teknolojik literatürde günlük yaşamda kullanılmaya başlanan birçok terim ve kavram yer almaktadır. Bunlardan biri de spam kelimesidir. Spam İngilizce dilinde de Türkçe dilinde de istenmeyen posta anlamına gelen bir kelimedir. İstenmediği halde kişilerden ya da kurumlardan gelen elektronik postalar spam adı ile anılır.

En sık görülen spam formu ticari elektronik postalardır. Birçok sayıda e-mail adresine birden fazla spam gönderilebilmektedir. Spam ayrıca kısa mesajlar, metinler, ekler, sesli postalar, sosyal medya olarak da gönderilebilen iletileri ifade etmek için de kullanılan bir ifadedir.

İstenmeyen içerikleri yaymanın en sık kullanılan yollarından biri de botnetleri yani efekte zombi cihazlardan meydana gelen orduları kullanmaktır. Bazı durumlarda zincir harfler ya da aldatmacalar da spam olarak kabul edilebilmektedir.

Her türlü video, fotoğraf, müzik, belge ya da farklı dosya çeşitleri spam olarak gönderilebilmektedir. Mektupların olduğu gibi elektronik postaların da kişisel ve kurumsal türleri bulunmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan iletişim yoların dan biri de elektronik postalardır ve bu dijital mektuplar spam gibi tehlikelere açık olabilmektedir.

İstenmeyen elektronik postalara spam denmesinin ise farklı bir nedeni vardır. Bu ifadenin kullanmasının kökeni bilinene göre İngiliz televizyonundaki bir komedi programına dayanmaktadır. 1970 yılında ilk kez Monty Pyhton’un sunduğu bu komedi programındaki spam bölümü bu kelimenin ilhamı olmuştur. Komedi programında istenmeyen bir siparişin gelmesinin ardından spam ifadesi istenmediği halde gelen olarak kullanılmaya başlamıştır.

Programda yer verilen SPAM isimli bölümde, iki misafir bir kafede yemek siparişi vermiştir. Ancak menüdeki her yemek bir tür SPAM adında bir konserve et içermektedir. Bir müşteri yemeklerinde bu ürünü istemediğini söylemiştir ve bu talep karşılanamamıştır. Müşteri bu nedenle istemediği siparişi almak zorunda kalmıştır. Spam ifadesi de bu yüzden istenmeyen anlamında kullanmıştır.

