İstifa eden Hasan Ufuk Çakır'dan CHP lideri Özel'e sert sözler: "Ben kafamı kestiremem"

CHP'nin Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, ihraç talebinin ardından çok sert konuştu. CHP lideri Özgür Özel'e Silivri üzerinden yüklenen Çakır, "Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam?" dedi. "Senin grup başkanvekilin konum atmazlarsa Mersin'in köylerini bulamaz." diyerek istifasını açıklayan Çakır, "Ben kafamı kestiremem. Herkes bunun hesabını verecek." ifadelerini kullandı.

Devrim Karadağ

CHP'de parti içi gerilim tırmandı.CHP Sözcüsü Zeynel Emre, CHP'li milletvekillerine tepki gösteren Mersin milletvekili Hasan Ufuk Çakır'ın ihracının istendiğini ve Parti Meclisi (PM) toplantısında oylanacağını açıkladı.

PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİ

Bu açıklamanın ardından Çakır, partisinden istifa etti ve dün akşam TGRT ekranlarında Taksim Meydanı programında zehir zemberek açıklamalar yaptı.

ÖZGÜR ÖZEL'E YÜKLENDİ: "KARDEŞİM SİLİVRİ'DE İŞİN NE"

Çakır, Özgür Özel'i eleştirdiği açıklamasında şöyle dedi;

"Mektupta ne dedik; 'Artık milletin sorunlarına gelin.' Gidiyor iki miting yapıyor, doğru Silivri'ye gidiyor. Kardeşim senin başka işin gücün yok mu be adam? Sen mazotun kaç lira olduğunu biliyor musun?

"SANA HASAN UFUK ÇAKIR'IN KAFASINI KESTİRMEZLER, SEN HAYAL GÖRÜYORSUN"

Sen bu sorunların dışındasın. Ne yapacaksın? Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını keseceksin, meydana atacaksın. Sana Hasan Ufuk Çakır'ın kafasını kestirmezler, sen hayal görüyorsun.

"SENİN GRUP BAŞKANVEKİLİN KONUMSUZ MERSİN'İN KÖYLERİNİ BULAMAZ"

Senin grup başkanvekilin konum atmazlarsa Mersin'in köylerini bulamaz. O Şile'de yaşıyor. Ben Mersin'de yaşıyorum, ona inanıyor. Siz kader birliği yapmışsınız. Neyin kaderiyse.

"NE YAPTI SİZE KILIÇDAROĞLU"

Seni milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu yaptı. Ama onu bunu bıraktınız, bir bizi kucaklamadınız. Kin bitmedi, nereden geliyor bu? Ne yaptı bu adam size?

"BEN KAFAMI KESTİRMEM"

Önce beni ihraç ettiler. Buradan Mersin meydanlarına, CHP'li namuslu vatandaşlara sesleniyorum, beni ihraç ettiler. Ben kafamı kestiremem. Herkes bunun hesabını verecek. Ne yapmışım ben? "

