İstifa edip helikopterle kaçmıştı! Eylemler sonrası Nepal'de yeni başbakan belli oldu

Nepal'de Z kuşağı başta olmak üzere halk, hükümetteki yolsuzluklar ve 20'den fazla sosyal medya platformunun yasaklanması üzerine sokağa inmişti. 51 sivilin polis tarafından öldürüldüğü protestolarda başbakan istifa etti. Hükümet binaları ve turizm merkezleri ateşe verildi. Bazı siyasi liderlerin evleri de hedef oldu.

Z kuşağı, eski Yargıtay Başkanı Sushila Karki'nin ismini yeni başbakanlık görevi için önerdi. Katmandu Büyükşehir Belediye Başkanı Balendra Shah 'Balen' de Karki'ye desteğini dile getirerek, onun Z Kuşağı hareketinin muhtemel adayı olarak konumunu güçlendirdi.

Onaylanması halinde Karki, Nepal'in ilk kadın başbakanı olacak. 73 yaşındaki eski başyargıç Karki, cuma günü yerel saatle 20.45'te geçici başbakan olarak yemin edecek.

SUSHİLA KARKİ KİMDİR?

Sushila Karki, Temmuz 2016'dan Haziran 2017'ye kadar görev yapan Nepal'in ilk kadın başyargıcı olarak tarihe geçti. 7 Haziran 1952 doğumlu Karki, yedi çocuğun en büyüğüdür. Hukuk eğitimini tamamladıktan sonra, 1979'da hukuk kariyerine başladı. 2007'de kıdemli avukat olarak atandı, ardından 2009'da Nepal Yüksek Mahkemesi'nde geçici yargıç olarak atandı ve daha sonra 2010'da daimi yargıç olarak atandı.