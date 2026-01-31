İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi

Malatya’da istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 6 katlı bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı, yaşanan toprak kayması sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, havadan görüntülenen binanın sakinleri konteynerle yerleştirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır