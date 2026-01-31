HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi

Malatya’da istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 6 katlı bina havadan görüntülendi. Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi

Malatya’da istinat duvarının çökmesi sonucu tahliye edilen 6 katlı bina havadan görüntülendi.

Olay, saat 23.45 sıralarında Battalgazi ilçesi Şehit Hamit Fendoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede bulunan 6 katlı bir apartmanın istinat duvarı, yaşanan toprak kayması sonrası büyük bir gürültüyle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Çökme nedeniyle cadde tek yönlü olarak trafiğe kapatıldı. AFAD ekiplerinin bilgilendirilmesinin ardından apartmanda yaşayan vatandaşlar polis ekipleri tarafından tahliye edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, havadan görüntülenen binanın sakinleri konteynerle yerleştirildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi 1

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi 2

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi 3

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi 4

İstinat duvarı çöken bina havadan görüntülendi 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sarıyer'de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldiSarıyer'de film gibi kurtarma! Araç denize düştü, balıkçı yüzerek yardıma geldi
Okulların açılacağı sabaha kar yağışı uyarısı!Okulların açılacağı sabaha kar yağışı uyarısı!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

ABD İran'a filo gönderdi! Al Jazeera ABD saldırısıyla ilgili gün verdi

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

BDDK duyurdu: Konut kredisinde yeni dönem

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.