İstinat duvarından boşluğa düştü! 2 aralı

Kaza, sabah saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi’nde meydana geldi. Sürücünün park etmek istediği 47 ACC 252 plakalı hafif ticari araç, Artuklu Sosyal Bilimler Lisesi arkasındaki istinat duvarından boşluğu düştü. Kazada, ters dönen araçtaki sürücü ile yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır