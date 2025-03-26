HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsveç 300 milyar kronluk ek savunma yatırımı kararı aldı

İsveç 300 milyar kronluk ek savunma yatırımı kararı aldı

26.03.2025 16:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, gelecek 10 yılda savunmaya 300 milyar kronluk (yaklaşık 29,8 milyar dolar) ilave yatırım kararı aldıklarını bildirdi.

İsveç 300 milyar kronluk ek savunma yatırımı kararı aldı

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, düzenlediği basın toplantısında, İsveç'in 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en ciddi güvenlik sorununu yaşadığını belirterek "Bu nedenle önümüzdeki 10 yıl içinde savunma silahları için 300 milyar kron ek yatırım yapacağız." ifadesini kullandı.

Soğuk Savaş günlerinden bu yana savunmaya en fazla asker ve silah yatırımı yapacaklarını kaydeden Kristersson, "İsveç'in istikrarlı ekonomisi var ve savunmamıza ek yatırımla birlikte istikrarlı büyüme hızı da yakalayabiliriz." dedi.

İsveç'in NATO üyesi bir ülke olarak gayrisafi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 2,4'ünü savunma harcamalarına aktardıklarını ifade eden Kristersson, savunma harcamalarını 2030 yılına kadar geçici olarak GSYİH'nin yüzde 3,5'ine çıkarmayı planladıklarını vurguladı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Ekrem İmamoğlu Operasyonu
Diş sağlığı eğlenceli bir şekilde öğretildi...Diş sağlığı eğlenceli bir şekilde öğretildi...
Antalya’da son 7 günde 37 şüpheli yakalandıAntalya’da son 7 günde 37 şüpheli yakalandı
Anahtar Kelimeler:
İsveç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

Bir boykot çıkışı da Fatih Portakal'dan! Özgür Özel'e seslendi: Patronları umurumda değil ancak...

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

CHP'nin kurultayı için iptal talebinde bulunmuşlardı! Mahkeme kararını verdi

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

TFF'den herkesi ters köşe yapan hamle! Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi açıklandı

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

İBB başkanvekili CHP'li Nuri Aslan oldu!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Oğuzhan Uğur, Mustafa Varank'a Vedat Milör'ü hatırlattı!

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

Sokağa çıkan gençliğin derdi CHP veya İmamoğlu değil

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

Yorgunluk nedir unutturacak! Çok satan masaj aletleri indirimde

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.