HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İsveçli Sara Madelen Engmanin, Şırnak'ta Müslüman oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan İsveçli Sara Madelen Engmanin "Meryem Sara" ismini aldı.

İsveçli Sara Madelen Engmanin, Şırnak'ta Müslüman oldu

Şırnak'ın Uludere ilçesinde düzenlenen merasimle Müslüman olan İsveçli Sara Madelen Engmanin "Meryem Sara" ismini aldı.

Hilal beldesinde yaşayan Ümit Belen ile evlenen ve bu vesileyle araştırdığı İslamiyet'ten etkilenerek Müslüman olmaya karar veren Engmanin, Uludere İlçe Müftülüğüne başvurdu.

İlçe Müftüsü Lokman Çeven, Müftülükte gerçekleştirilen ihtida merasiminde, İslam'ın temel prensiplerini anlatarak, Engmanin'i bilgilendirdi.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Engmanin, Çeven'in tavsiyesiyle "Meryem Sara" ismini aldı.

İslamiyet'in önemini anlatan Çeven, "İslamiyet, Allahutaala'nın kuluna nasip ettiği en büyük lütuftur. Bizler sadece bu güzelliğe vesile olduk. Rabb'imiz yeni kardeşimize istikamet, huzur ve bereket ihsan eylesin." diye konuştu.

Çeven tarafından Engmanin'e Diyanet İşleri Başkanlığı yayınları hediye edildi.Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybettiKocaeli'de parfüm deposunda yangın: 6 kişi hayatını kaybetti
470 yıllık Haramidere Köprüsü terk edildi!470 yıllık Haramidere Köprüsü terk edildi!

Anahtar Kelimeler:
Şırnak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

Profesörden tepki çeken 10 Kasım paylaşımı

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

ABD'de Türk vatandaşı polis müdahalesi sırasında öldürüldü

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

Dantel pareosuyla poz verdi! Minik bikinisini böyle düzeltti

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

'Bu tarihi yazın' Asgari ücret için 'Hükümet bunu istiyor ama...'

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

Pay Fix, İninal ve Aypara’nın faaliyet izinleri iptal!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.