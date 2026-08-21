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İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp

İsviçre’nin Thusis kasabasında bir restoranda çıkan yangında 8 kişi yaralanırken, 5 kişiden de haber alınamıyor.

İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp

İsviçre’nin Thusis kasabasında bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Polis yangında 8 kişinin yaralandığını, 5 kişiden de haber alınamadığını açıkladı. İlk olarak restoranın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangına 100 kadar itfaiye eri müdahale etti. Polis, restoranla birlikte dairelerin de bulunduğu binadan 14 binadan kaçmayı başardığını kaçanlardan ikisinin ağır, ikisinin orta derecede ve dördünün ise hafif yaralandığını belirtti. Yaralılar Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih’teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp 1

Kasabanın bağlı olduğu Grisons olarak da bilinen Graubünden Kantonu, yaz ve kış tatili için popüler tatil bölgelerinden biri.

İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp 2
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre
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