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İtalya: Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara güçlü bir mesaj göndermek için birleşmeliyiz

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları gibi hibrit savaş yöntemleriyle Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara karşı birlik içinde kalarak güçlü bir mesaj vermenin önemli olduğunu söyledi.

İtalya: Avrupa'da kaos yaratmaya çalışanlara güçlü bir mesaj göndermek için birleşmeliyiz

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Tajani, burada gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İtalyan ANSA ajansının haberine göre Tajani, "Şu kritik dönemde Avrupa'da ve Batı dünyasında kaos çıkarmaya çalışanlara karşı birlik içinde kalmamız ve güçlü bir yanıt vermemiz büyük önem taşıyor. Kaynağı ne olursa olsun, bunlar düşmanca eylemlerdir." dedi.

Tajani, siber saldırılar ve uçaklara yönelik asılsız bomba ihbarları gibi hibrit savaş yöntemleriyle gerçekleştirilen eylemlerin Batı'ya ve demokratik sistemlere yönelik saldırılar olduğunu belirterek, "Tepki vermeli, örgütlenmeli ve koordinasyonu güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Tajani, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan da hibrit savaş konusunu gelecek AB Dışişleri Bakanları toplantısının merkezine almasını istediğini aktardı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot'nun ülkesindeki süpermarketlere yönelik siber saldırılardan İran Devrim Muhafızlarını sorumlu tuttuğu anımsatılan Tajani, İtalya’da kendisinin kişisel verilerinin de hedef alındığı diğer siber saldırıların arkasında Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının olduğu tezini yineledi.

Tajani, "İtalya'yı hedef alan hibrit saldırılar, kesinlikle Rusya yanlısı bilgisayar korsanlarının işi. Bunun doğrudan Rusya olduğunu kesin olarak söyleyemeyiz ancak bu bilgisayar korsanları, kendi ifadeleriyle Rusya yanlısı olduklarını belirtiyorlar. Avrupa genelindeki diğer saldırıların kim tarafından organize edildiğini ise zamanla göreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna Savaşı konusunda da bu toplantıda Avrupa'nın rolüne işaret eden bir sinyal aldığını belirten Tajani, "Çünkü Rusya'ya yaptırımlar uygulayan Avrupa olmadan gerçek barış sağlanamaz. Biz katkıda bulunacağız. Amaç barış, ancak barış adil olmalı. Ukrayna'ya zarar veremeyiz ve barışı Ukrayna için bir yenilgiye dönüştüremeyiz." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca İtalya'nın Kiev'e 13. askeri yardım paketini göndermeye hazır olduğunu da söyledi.

İtalyan bakan, Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) aracılığıyla Gazze ve Sudan'a insani yardım göndermeye devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya
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