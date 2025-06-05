İtalya bu cinayeti konuşuyor! Boğduktan sonra başını kesti, bahçede benzinle yaktı... Kan donduran olayda şantaj iddiası

İtalya'da meydana gelen bir cinayet olayı ülkeyi sarstı. Para karşılığı ilişkiye giren Rumen uyruklu Maria Denisa Paun (Adas), 15 Mayıs'ta müşterileriyle görüşmek için gittiği Toskana'nın Prato kasabasından kayboldu.

Kaybolmadan önce annesi ile konuşan Adas, "Merhaba anne, iyiyim, cumartesi günü evde görüşürüz" dedi. Genç kızın annesi bu görüşmeden sonra bir daha kızı Adas'tan haber alamadı.

BAŞININ KESİLDİĞİ BELİRLENDİ

Adas'ın ailesi durumu ekiplere bildirdi. Kayıp olarak aranan Adas'ın cansız bedeni bir bavulun içinde bulundu. Bavulu açan ekipler korkunç gerçekle karşı karşıya kaldı. Kadının başının kesildiği tespit edildi.

ÇANTAYLA OTEL ODASINA GELDİ

Olayla ilgili olarak inceleme başlatan ekipler, Adas'ı öldürdüğünü itiraf eden 32 yaşındaki Romanya doğumlu Vasile Frimuzache'yi tutukladı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerinde, saat 22.50 sıralarında siyah bir çantayla Adas'nın otel odasına bir adamın geldiği görüldü.

KATİL ŞANTAJ YAPTIĞINI İDDİA ETTİ

İki saat on beş dakika otel odasında kalan adamın, kadına ait beyaz bir valizle otelden ayrıldığı kameralara yansıdı. Cani adam Adas'ın kendisine şantaj yaptığını iddia etti ve cinayeti bu yüzden işlediğini söyledi. Adas ile ilişki yaşadığı belirtilen adamın evli olduğu ve iki çocuğu bulunduğu da belirtilirken, Adas'ın ilişkilerini eşine anlatmakla tehdit ettiğini söyledi.

"BENDEN 10 BİN EURO İSTEDİ"

Vasile Frimuzache, "Cinsel ilişkiye girdikten sonra benden 10 bin euro istedi ve aksi takdirde eşimle konuşacağını söyledi" dedi.

BOĞDU, BAŞINI KESTİ, BENZİNLE YAKTI

İtalyan medya kuruluşu Corriere Fiorentino'nun haberine göre adamın kadını önce boğduğunu ve daha sonra bıçakladığını aktarırken, kadının başını kestikten sonra bahçede benzinle yaktığını da duyurdu.