İtalya Büyükelçisi Marrapodi Şanlıurfa'yı ziyaret etti

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa'da çeşitli temaslarda bulundu. Valilik ve Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri gerçekleştirdi.

İtalya Büyükelçisi Marrapodi Şanlıurfa'yı ziyaret etti

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

Büyükelçi Marrapodi ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Valiliği ziyaret eden Marrapodi, Şeref Defteri’ni imzaladı. Vali Hasan Şıldak ile görüştü.

İtalyan heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.

Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.

(AA)

