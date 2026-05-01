İtalya'da İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı protesto edildi

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu'ndaki bazı teknelere saldıran İsrail, İtalya'da birçok kentte düzenlenen miting ve yürüyüşlerle protesto edildi.

İsrail donanmasının dün akşam Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na Yunanistan açıklarında Akdeniz'in uluslararası sularında saldırması, İtalyan kamuoyunda tepkiyle karşılandı.

Başkent Roma, Milano, Napoli, Torino başta olmak üzere birçok kentte binlerce kişi İsrail'i protesto ederken, hem filoya hem de Filistin'e destek gösterilerinde bulundu.

Roma'nın simge yapılarından Kolezyum önünde akşam saatlerinde toplanan binlerce kişi, buradan şehir merkezindeki Venedik Meydanı, Monti Mahallesi ve Termini istasyonuna kadar yürüdü.

Roma'daki yürüyüşte konuşan İtalya'daki Filistinli Öğrenciler Başkanı Maya Issa, "İsrail korsanlık yaptı. Belki de daha çok savaş ilanı diyebilirim çünkü diğer devletlerin bayraklarını taşıyan gemilere saldırdılar." dedi.

Issa, filoya saldırı karşısında Başbakan Giorgia Meloni'nin yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu savunarak, "Net ve kesin bir siyasi duruş sergilenmesini, İsrail’deki büyükelçinin çağrılmasını ve Filo'daki tüm yoldaşların serbest bırakılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Ülkenin ikinci büyük kenti Milano’da da valilik önünde toplanan binlerce kişi, ellerindeki Filistin bayrakları ve meşalelerle Loreto Meydanı’na doğru yürüdü.

İtalya'daki protesto gösterilerinde protestocular sık sık "Roma nerede durduğunu biliyor, nehirden denize özgür Filistin", "Katil İsrail", "İsrail'in soykırımını durdurun", "Özgür Filistin" sloganları attı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini belirtti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

