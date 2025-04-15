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İtalya'da, teröristbaşı Öcalan ile ilgili dikkat çeken adım! Bologna Belediyesi fahri vatandaşlık verdi

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısından sonra başlayan süreçte gündemin ana başlıklarından biri teröristbaşı Abdullah Öcalan olmuştu. Öcalan'la ilgili olarak dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İtalya'nın Bologna Belediyesi Öcalan için fahri vatandaşlık verildi. Konuyla ilgili olarak DEM Parti vekili ve Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İtalya'da, teröristbaşı Öcalan ile ilgili dikkat çeken adım! Bologna Belediyesi fahri vatandaşlık verdi
Melih Kadir Yılmaz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'te yaptığı 'Öcalan' çağrısı yeni bir süreci de beraberinde getirmişti. Bahçeli'nin çağrısının ardından DEM Parti İmralı heyeti oluşturdu. Heyet İmralı'ya giderek teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüşmeler yapmış, Öcalan da son görüşmenin ardından PKK'ya 'silah bırakma ve örgütü feshetme' çağrısında bulunmuştu.

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Sürecin sonucu merakla beklenirken, geçen hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İmralı heyeti bir araya geldi ve toplantı yaptı. Öte yandan teröristbaşı Öcalan ile ilgili olarak İtalya'da yeni bir gelişme yaşandı.

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BOLOGNA BELEDİYESİNDEN TERÖRİSTBAŞINA FAHRİ VATANDAŞLIK

İtalya'nın Bologna Belediyesi Öcalan'a fahri vatandaşlık verildi. Konuyla ilgili olarak DEM Parti milletvekili ve Öcalan'ın yeğeni olan Ömer Öcalan sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"DEMOKRASİ VE ÖZGÜRLÜĞE VESİLE OLMASINI DİLİYORUZ"

Ömer Öcalan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün İtalya’nın Bolonya kentinde Abdullah Öcalan’a takdim edilen Fahri Vatandaşlığı almanın gurur ve onurunu yaşıyoruz. Öcalan ve Kürt halkı adına bu onurlandırmaya çok teşekkür ediyor, bu ödülün barış, demokrasi ve özgürlüğe vesile olmasını diliyoruz"

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Anahtar Kelimeler:
Vatandaşlık İtalya Abdullah Öcalan
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