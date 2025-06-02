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İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

Avrupa'nın en büyük aktif yanardağı İtalya'da Etna, bugün tekrar patladı. Bölgedeki turistlerin can havliyle kaçıştıkları bildiriliyor. Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi ise havacılık için 'Kırmızı kodlu' uyarıda bulundu. Kül püskürten yanardağın patlama görüntüleri sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. İşte o görüntüler!

İtalya'da yanardağ kabusu! Etna yeniden patladı: 'Kırmızı kod' verildi...

İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı sabah saatlerinde yeniden patladı. Geçtiğimiz aylarda da bir patlama gerçekleştiren Etna Yanardağı sabah saatlerindeki tekrar patlayarak gökyüzüne kül ve duman bulutu püskürttü.

KIRMIZI KOD YAYINLANDI

Toulouse Volkanik Kül Danışma Merkezi (VAAC), bugün meydana gelen patlama nedeniyle havacılık için "kırmızı kod" yayınladı.

Çoğunlukla su ve kükürtdioksitten oluşan kül bulutunun "güneybatıya doğru sürüklendiği" aktarıldı.

GEÇEN AYLARDA YENİDEN PATLAMIŞTI

Etna Yanardağı geçtiğimiz aylarda bir kez daha patlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
patlama İtalya Yanardağ
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