İtalya'dan Ukrayna kararı! "Öngörülmüyor"

İtalya'nın, Ukrayna topraklarında görevlendirilmesi muhtemel çok uluslu güce katılımının öngörülmediği bildirildi. İtalya hükümetinden yetkililer, daha önce de farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Ukrayna’ya asker göndermeye karşı olduklarını belirtmişti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, sabah saatlerinde Roma'daki Chigi Sarayı'nda, Ukrayna'da barış için olası müzakere süreci konusunda, Beyaz Saray'daki son görüşmelerin ardından durum değerlendirmesi amacıyla toplantı düzenlendiği belirtildi.

Başbakan Giorgia Meloni'nin başkanlığındaki toplantıya, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma Altyapı Bakanı Matteo Salvini ile Savunma Bakanı Guido Crosetto'nun katıldığı kaydedilen açıklamada, "Toplantıda son haftalarda ortaya çıkan 'adil bir barış' yolunda diyalog fırsatları derinlemesine ele alındı." denildi.

"İZLEME VE EĞİTİM FAALİYETLERİNE YÖNELİK BAZI SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLEBİLECEK"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu sürecin kilit noktası, ABD, Avrupa ve Batılı ortaklarla birlikte hazırlanacak Ukrayna için güçlü ve güvenilir güvenlik garantilerinden oluşmaktadır. İtalya, Washington Antlaşması'nın 5. maddesinden esinlenen kolektif bir savunma güvenliği mekanizması önerisiyle bu çerçevenin tanımlanmasına katkı sağlamaktadır. Ayrıca, İtalya’nın Ukrayna topraklarında görevlendirilecek muhtemel çok uluslu bir güce katılımının öngörülmediği bir kez daha vurgulandı. Sadece çatışmaların sona ermesinden sonra Ukrayna sınırları dışında izleme ve eğitim faaliyetlerine yönelik bazı seçeneklerin değerlendirilebileceği belirtildi."

İtalya hükümetinden yetkililer, daha önce de farklı zamanlarda yaptıkları açıklamalarla Ukrayna’ya asker göndermeye karşı olduklarını belirtmişti.

KİEV'E YÖNELİK SALDIRIYA TEPKİ

Başbakan Meloni, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısına, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından tepki gösterdi.

Meloni, "Bu gece Kiev'e yönelik yoğun saldırılar, kimin barışın yanında olduğunu ve kimin müzakere sürecine inanma niyetinde olmadığını açıkça göstermektedir. Düşüncelerimiz, akıl dışı Rus saldırılarının kurbanı olan masum sivillerin, aralarında çocukların da bulunduğu hayatını kaybedenlerin yakınlarıyla birlikte Ukrayna halkına yöneliktir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 4'ü çocuk 17 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

