İtalya, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararına tepki: "Kabul edilemez"

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da gasbedilen yerleşimleri genişletme kararının "kabul edilemez" ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu bildirdi.

Tajani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden İsrail'in Filistin topraklarındaki işgali genişletecek kararına ilişkin açıklamada bulundu.

İsrail'in söz konusu kararının "kabul edilemez" olduğunu vurgulayan Tajani, "Batı Şeria'da yeni yerleşimlere devam etme kararı kabul edilemez, bu uluslararası hukuka aykırı ve esasen iki devletli çözümü kesin olarak tehlikeye atma riski taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Tajani, diğer Avrupa ülkeleriyle, İsrail hükümetini tüm bölgenin istikrarını güçlendirmek için Filistin yönetimi ile işbirliği yapmaya çağırdıklarını aktardı.

İSRAİL'İN YASA DIŞI YERLEŞİM PLANINA TEPKİ

İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi'ne" nihai onayı vermişti.

İtalya, İsrail in Filistin topraklarındaki işgalini genişletme kararına tepki: "Kabul edilemez" 1

İsrail planlama kurulunun onayladığı plan kapsamında işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim birimi Ma'ale Adumim arasına 3 bin 401 yeni yasa dışı konut inşa edilecek.

FİLİSTİN'DEKİ İŞGALİ GENİŞLETECEK "E1 PROJESİ"

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın (Utanç Duvarı) Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve oteller inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

"E1 Projesi" ile Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi amaçlanıyor.

(AA)
