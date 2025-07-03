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İtalya kavruluyor: 16 kişi öldü, yüksek alarm verildi! Asfaltlar eridi...

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası özellikle İtalya'da hayatı olumsuz etkiliyor. Şu ana kadar 16 kişinin ölümüne yol açan yüksek sıcaklıklar Milano'da asfaltları eritti. Roma'da da yüksek sıcaklıklar nedeniyle elektrik kesintileri yaşanıyor. 40 dereceyi aşan sıcaklıklar için 18 kentte yüksek alarm verildi.

İtalya kavruluyor: 16 kişi öldü, yüksek alarm verildi! Asfaltlar eridi...
Doğukan Akbayır

İtalya'da etkisini hissettiren aşırı sıcaklar hayatı adeta durma noktasına getirdi. 16 kişinin yüksek sıcaklıklar yüzünden hayatını kaybettiği İtalya'da bazı noktalarda yangın çıktığı da bildiriliyor.

İtalya kavruluyor: 16 kişi öldü, yüksek alarm verildi! Asfaltlar eridi... 1

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtalyan yetkililere göre ülkeyi vuran sıcak hava dalgası, en az 16 kişinin ölümüne yol açtı.

Hafta başından bu yana 6 kişi, tatil beldelerinde ya da güneş altında çalışırken hayatını kaybetti.

Şiddetli dehidrasyon belirtileri ile acil servislere başvuran en az 10 yaşlı insanın daha ülke genelindeki hastanelerde hayatını kaybettiği bildirildi.

İtalya kavruluyor: 16 kişi öldü, yüksek alarm verildi! Asfaltlar eridi... 2

18 KENTTE YÜKSEK ALARM VERİLDİ

Roma'da elektrik şebekesinin aşırı yüklenmesi nedeniyle sürekli elektrik kesintileri yaşanmaya devam ediyor.

İtalya'nın başkentinin büyük bölümünde bir dizi yangının çıktığı da bildirildi.

Bugün 18 kentte yüksek alarm verilirken, güney İtalya'da sıcaklıkların 40 dereceyi aşması bekleniyor.

ASFALT ERİDİ

Milano ve Venedik'i birbirine bağlayan otoyol, sıcaklık nedeniyle birkaç saatliğine kapatıldı.

Pek çok yerde asfalt eridi ve yol yüzeyini eski haline getirmek için yol işçilerinin acil şekilde harekete geçtiği bildirildi.

Kaynak: NTV

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Anahtar Kelimeler:
İtalya sıcaklık
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