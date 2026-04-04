İtalya'nın en tehlikeli firariler listesindeydi! Roberto Mazzarella Lüks bir tatil tesisinde yakalandı

İtalya'da en tehlikeli firariler listesindeki organize suç örgütü "Camorra"nın elebaşlarından Roberto Mazzarella, Salerno kenti yakınlarındaki lüks bir tatil tesisinde yakalandı. Mazzarella'nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.

İtalya basınında çıkan haberlere göre, Napoli ve çevresinde faaliyet gösteren "Camorra" isimli örgütün elebaşlarından Mazzarella'nın, jandarma tarafından Salerno yakınlarındaki Vietri sul Mare'de geceliği 1000 avro olan lüks bir konaklama tesisinde olduğu tespit edildi.

Haberlere göre, 48 yaşındaki Mazzarella, Paskalya tatili dolayısıyla ailesiyle bulunduğu tesiste jandarmanın düzenlediği operasyonla yakalandı.

Mazzarella'nın yanında bulunan üç lüks saat, 20 bin avro, sahte kimlik ve sahte belgelere el konuldu.

OCAK 2025'TEN BERİ FİRARİYDİ

Mazzarella, Napoli Mafya ile Mücadele Savcılığının talebi üzerine, mafyavari yöntemlerle ağırlaştırılmış cinayet suçlamasıyla Napoli Mahkemesi'nin ihtiyati tutuklama emri çıkardığı 28 Ocak 2025'ten bu yana kaçak durumdaydı.

İtalya İçişleri Bakanlığının en tehlikeli firariler listesinin 4 numarasında yer aldığı belirtilen Mazzarella, 15 Aralık 2000'de Napoli'deki bir şarküteride Antonio Maione'nin öldürülmesinin faili ve azmettiricisi olmakla suçlanıyor.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırlangıç otu felaketi: Gözlerini açamaz hale geldi!Kırlangıç otu felaketi: Gözlerini açamaz hale geldi!
3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı3 çocuk annesi otel odasında öldürüldü! 4 saat 25 dakika detayı

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

'245 bin kişinin sigortası iptal' SGK düğmeye bastı: İsa Karakaş emeklilik için uyardı

