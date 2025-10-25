HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İtalya rotasındaki yelkenli teknede 4 göçmen kaçakçısı ve 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyir halinde olan yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 15’i çocuk 35 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından İtalya rotası üzerinde b

İtalya rotasındaki yelkenli teknede 4 göçmen kaçakçısı ve 35 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla’nın Fethiye ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde seyir halinde olan yelkenli teknede Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan kontrolde 15’i çocuk 35 düzensiz göçmen ve 4 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.
Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botları Sahil Güvenlik Dalış Timi ve Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durdurulmuş, içerisindeki 20 düzensiz göçmen (beraberinde 15 çocuk) ve 4 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.Kaynak: İHABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Madagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldıMadagaskar'da devrik Cumhurbaşkanı Rajoelina vatandaşlıktan çıkarıldı
Elazığ’da trafik kazası: 2 yaralıElazığ’da trafik kazası: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

Trump "Kara harekatı yakında" demişti! Dünyanın en büyük uçak gemisini gönderiyorlar

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

AK Partili Şamil Tayyar uyardı: Yanlış yapıyorsunuz!

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

Süper Lig'de herkesin konuştuğu maç! 4 gol, 3 iptal, 1 kırmızı...

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

TRT Tabii setinde korkutan kaza! Başrol apar topar hastaneye kaldırıldı

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Türkiye'nin kargo devi iflas etti!

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

Akaryakıt tarihi zam! Gece yarısı tabela değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.