İtalyan kültür heyetinden Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'ne ziyaret

Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Bülent Gönültaş, İtalya Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Kültürel Mirası Geliştirme Direktörü Alfonsina Russo, Kolezyum Arkeoloji Parkı Direktörü Simone Quilici, 2026 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da bulunan Kolezyum'da yapılacak Troya Sergisi için incelemelerde bulunmak üzere Çanakkale'ye geldi.

Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi'nde incelemelerde bulunan heyete, İl Kültür ve Turizm Müdürü Çağman Esirgemez, Troya Kazısı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Reyhan Körpe ve Troya Müze Müdürü Sinem Düzgören eşlik etti.

Ziyaret kapsamında, Troya'nın evrensel kültürel miras değerinin uluslararası platformlarda tanıtımına yönelik değerlendirmelerde ve Roma Kolezyumu'nda gerçekleştirilecek Troya Sergisi'nin hazırlık sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.Kaynak: AA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır