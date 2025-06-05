İtalyan teknik direktör Roberto Mancini'den Gazze çıkışı

Bir dönem İtalya ve Suudi Arabistan milli takımlarının yanı sıra Inter, Lazio, Manchester City ve Galatasaray'ı çalıştıran deneyimli teknik adam, Gazze'de yaşanan insani krize karşı Instagram hesabından bir video mesaj paylaştı.

"SİVİLLER, AİLELER, ÇOCUKLAR..."

Mancini, video mesajında, "Öncelikle bir insan, bir İtalyan vatandaşı olarak çok basit bir şey söylemek istiyorum. Umarım yardımlar bir an önce Gazze'ye ulaşır, umarım bu savaş çok yakında biter. Siviller, aileler, çocuklar bu çatışmayla hiçbir ilgileri yokken hedef alınmaya devam edemez. Hiçbir gerekçe bu kadar büyük acıyı kabul edilebilir kılamaz." diye konuştu.



"BU BİR İNSANLIK, YAŞAM HAKKINA SAYGI MESELESİDİR"

Mancini, mesajını şöyle tamamladı:

"Bu, Filistin ya da İsrail yanlısı olmak meselesi değil, bu bir insanlık, yaşam hakkına saygı meselesidir. Savaş asla bir çözüm değildir. Her geçen gün daha fazla masum insan en ağır bedeli ödüyor."

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır