İterek çaldıkları otomobile "kontak" ararken yakalandılar

Olay, Hacı Osman Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki otomobilinin yerinde olmadığını fark eden araç sahibi, güvenlik kameralarını izleyince hayrete düştü. Otomobilinin çalındığını gören sahibi, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, şüphelilerin olay yerinden aracı çalıştırmadan götürdükleri tespit edildi.

POLİS EKİPLERİ HIRSIZLARI YAKALADI

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu çalınan aracın izi bulundu. Bölgede çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, şüphelilerin çaldıkları aracı çalıştırabilmek için çözüm aradığını belirledi. Bir yedek parça dükkanına giren şahısların, araç için "kontak" satın aldıkları sırada polis ekiplerinin dikkati, hırsızları ele verdi. Düzenlenen operasyonla B.K, S.U. ve E.D. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.K. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli E.D. ise serbest bırakıldı.

Bulunan otomobil sahibine teslim edilirken, hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelilerin bir süre aracın etrafında dolaştığı, daha sonra otomobili çalıştırmadan bölgeden uzaklaştırdıkları anlar yer alıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır