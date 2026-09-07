İtfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan polisler, cinayet zanlısını kıskıvrak yakaladı

Elazığ’da tartıştığı şahsı öldüren şüpheli, evinin çatısına saklandı. Operasyonda itfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkan polis ekipleri, şüpheli şahsı yakalayarak aşağı indirdi. Gözaltı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 4 gün önce Aksaray Mahallesi Şehit Ruşen Sağlamlı Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheli Ü.A., 3 gün önce tartıştığı Mehmet Çelik’e (51) pompalı tüfekle ateş açtı. Kaçarak bir bakkala sığınmaya çalışan Çelik, ardından yere yığıldı. Şüpheli şahıs kaçarken ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Çelik’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme sonrası şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

ÇATIYA SAKLANMASI RAĞMEN POLİSTEN KAÇAMADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalara sonucunda şüpheli Ü.A.’nın evinin çatısında saklandığı tespit edildi. Ardından önceki gün sabaha karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda evin çevresi sarıldı ve çatıya çıkmak için itfaiyeden yardım istendi. Polis ekipleri, itfaiye aracının merdiveniyle çatıya çıkarak şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır