İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Bursa 2 gündür etkisini sürdüren lodos, yer yer 75 kilometrenin üzerinde ektisini gösterdi. İnsanların bile yürümekte zorlandığı lodos sebebiyle, ağaçlar, el tezgahları, scooterler, tabelalar yerle bir oldu. Yaşanan bu olay da, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli lodos sebebiyle evin çatısı yerinden söküldü. Büyük bir gürültüyle camlara çıkan vatandaşlar ve apartman sakinleri, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.

Sokağı boşaltan ekipler, kimsenin geçmemesi için ise şeritlerle önlem aldı. Gece çatının sökülmesinin zor olacağı için sabah olmasını bekleyen ekipler, güvenlik önlemleri için nöbet tuttu.

Havanın aydınlanmasıyla itfaiye ve zabıta ekipleri, çatıyı bulunduğu yerden sökerek aşağı indirdi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır