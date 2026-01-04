HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Bursa’da etkili olan lodos, önüne neyi kattıysa yıkıp geçiyor. 5 katlı apartmanın çatısı lodos sebebiyle koparken, itfaiye ve zabıta ekipleri ise tedbir amaçlı sabah kadar sokakta nöbet tuttu.

İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti

Bursa 2 gündür etkisini sürdüren lodos, yer yer 75 kilometrenin üzerinde ektisini gösterdi. İnsanların bile yürümekte zorlandığı lodos sebebiyle, ağaçlar, el tezgahları, scooterler, tabelalar yerle bir oldu. Yaşanan bu olay da, merkez Osmangazi ilçesi Bahar Mahallesinde meydana geldi. Şiddetli lodos sebebiyle evin çatısı yerinden söküldü. Büyük bir gürültüyle camlara çıkan vatandaşlar ve apartman sakinleri, durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ve Osmangazi Belediyesi Zabıta ekipleri sevk edildi.
Sokağı boşaltan ekipler, kimsenin geçmemesi için ise şeritlerle önlem aldı. Gece çatının sökülmesinin zor olacağı için sabah olmasını bekleyen ekipler, güvenlik önlemleri için nöbet tuttu.
Havanın aydınlanmasıyla itfaiye ve zabıta ekipleri, çatıyı bulunduğu yerden sökerek aşağı indirdi.

İtfaiye ve zabıtadan çatı nöbeti 1Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılarLodos, yük gemilerini vurdu! Edremit Körfezi’ne sığındılar
Sivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttuSivas'ta Yıldız Göleti'nin yüzeyi buz tuttu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Bursa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Venezuela lideri Maduro'yu taşıyan uçak New York'a indi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Dünya Venezuela'yı konuşurken Trump yeni hedefi açık açık söyledi!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! İmzayı attırıyor

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

Milli futbolcu ile aşk mı yaşıyor? Fotoğraftaki detay ele verdi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

CİMER'e binlerce başvuru geldi! 'İptal edilsin'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.