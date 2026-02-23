AK Parti'den Hadise'ye sert tepki! "Vah zavallı vah, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor"

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada sanatçı Hadise'ye sert sözlerle karşılık verdi.

“Vah zavallı vah!” ifadeleriyle tepkisini ortaya koyan İnan, açıklamasında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Yıllarca Belçika vatandaşlığının arkasına sığınıp, konserlerinden bu ülkeye 0,01 TL vergi bırakmamak için şirketlerini dışarıda kuran, kazancını Avrupa’ya taşıyan bir vergi kaçakçısı, kalkmış Türkiye’yi küçük göstermeye yelteniyor!”

İnan, açıklamasında düşünce dünyasından bir alıntıya da yer verdi: “Cemil Meriç’in dediği gibi: ‘Müstemleke aydını, efendisinin ayakkabılarını parlatmakla görevli bir köledir.’”

Türkiye’nin küresel gücünün görmezden gelinmesini eleştiren İnan, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Kendi ülkesinin küresel gücünden bihaber olup bu ezikliğe sarılanlar; Türkiye’nin devleşen büyüklüğü karşısında artık birer sanatçı değil, bu aziz millet için sadece birer utanç vesikasıdır!”