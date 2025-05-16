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İtfaiyeci, eşi ve çocukları için hazırladığı ölüm planı gün yüzüne çıkıyor! Çok konuşulacak 'Kulaklık' detayı

Aydın'ın Nazilli ilçesinden gelen bir haber Türkiye'nin gündemine oturdu. Boşanma aşamasında olan iki eşten Fatma G. 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu evlerinde çıkan yangında hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra diğer eş T.G.'nin yangını çıkardığına ilişkin bulgulara rastlandı. Eterle eşi ve çocuklarını bayılttığı iddia edilen cani adamın yangından sonra nişanlandığı da ortaya çıkmıştı. Son gelen kulaklık detayı ise planı destekler nitelikte...

İtfaiyeci, eşi ve çocukları için hazırladığı ölüm planı gün yüzüne çıkıyor! Çok konuşulacak 'Kulaklık' detayı
Doğukan Akbayır

Olay 18 Mart günü Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı personeli T.G.'nin evinde yangın çıktı. Yangında T.G.'nin boşanma aşamasında olduğu eşi Fatma G. ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

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YANGINDAN SONRA NİŞANLANDI

T.G., evdeki yangını çıkarma, eşi ve iki çocuğunun ölümüne sebep olma şüphesiyle gözaltına alındı.

Polis, olayla ilişkili olabileceği şüphesi üzerine T.G.'nin nişanlısı hemşire olan F.T.'yi de gözaltına aldı.

T.G.'nin olaydan bir süre sonra F.T. ile nişanlandığı iddia edildi.

Mahkemeye çıkarılan T.G., tutuklandı.

Şüpheli yangına ilişkin soruşturmayı derinleştiren savcılık, yeni ayrıntılara ulaştı.

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ETER İDDİALARI

Evin sadece yatak odasında çıkan ve başka bir odaya sıçramayan yangını şüpheli bulan güvenlik güçleri, savcılığın talimatıyla yaptıkları ayrıntılı incelemede güvenlik kamerası kayıtları verilerine göre yangından sonra fenalaşıp baygınlık geçiren T.G.'nin, yangından kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti.

T.G.'nin eşi ile çocukların uyuması için eter kullandığı öne sürüldü.

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DİKKAT ÇEKEN 'KULAKLIK' DETAYI!

Yangına ilişkin bugün yeni bir ayrıntı daha ortaya çıktı.

Olay yerinde inceleme yapan Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Fatma G.'nin kulağında gördüğü kulaklıktan şüphelenip ayrıntılı inceleme yapılmasını istedi.

Yeni Asır'ın haberine göre, bu inceleme sonrasında yangının planlı olduğuna ilişkin büyük ipuçlarına ulaşıldı.

Olaya ilişkin konuşan Başsavcı Dilsiz, "Çocukları yan yana yatarken aklıma ilk gelen Bolu'daki otel yangını oldu. Çok etkilendim." dedi.

Anne ve çocukların uyutulduklarına ilişkin bulgular elde ettiklerini anlatan başsavcı, "Annede kulaklık olması ölümlerin gaz zehirlenmesinden kaynaklandığını düşünmemize sebep oldu. Çünkü öyle bir anda müzik dinlenmez." dedi.

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OLAYIN ARDINDAKİ SIR PERDESİ OTOPSİYLE DAĞILACAK

Başsavcı Dilsiz, Fatma G. "Fatma G.'nin rahat uyku hali, elinin yastığın altında olması ve kulakta kulaklık takılı olması ilk anahtar oldu." diye konuştu.

Şüpheli T.G.'nin olaydan bir gün önce eter aldığının belirlendiğini anımsatan başsavcı, "Olay günü eşi ve çocuklarına bu maddeyi verip vermediği otopsi sonucu belli olacak." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
yangın İtfaiyeci Aydın Nazilli
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