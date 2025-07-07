HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dini Bilgiler

İtikaf ne demek? İtikaf nasıl yapılır? Diyanet'e göre İtikaf nedir?

Mübarek Ramazan'ın faydalarından daha fazla nasiplenmek isteyen pek çok Müslüman itikafa girmek hakkında araştırmak yapmaktadır. İtikafın ne olduğu ile ilgili araştırma yapan birçok insan Diyanet'in bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve itikaf ile ilgili mevcut hadisler sayesinde bilgi edinebilmektedir. İslam Peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v) de Ramazan ayının son 10 gününde itikafa girdiği bilinmektedir. Peki, itikaf ne demek?

İtikaf ne demek? İtikaf nasıl yapılır? Diyanet'e göre İtikaf nedir?
Defne Vera Şahin

İtikaf çoğunlukla camilerde Allah'a daha yakın olmak için gerçekleştirilir. Çoğunlukla Ramazan ayının son günlerinde gerçekleştirilen bir eylem olarak bilinir. İslamiyet'e göre akıl sağlığı olan ve ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman insan itikafa girebilir. Bu kelimeyle ilk defa karşılaşan kişiler itikafın ne anlama geldiği konusunda araştırma yapmaktadır.

Diyanet'e göre itikaf nedir?

İtikaf diyanet kaynaklarında, dini inancı İslam olan insanların belirli bir süre boyunca camide kalarak ibadet ettiği süreç olarak geçer. Buna göre itikafta bulunmanın bazı kuralları bulunur ve kurallara uyulmaması halinde itikaf niyeti bozulur. İtikaf niyetinin bozulması durumunda ise sürece yeniden başlanması gerekir. Bu kapanmayı akıl olarak sağlıklı ve ergenlik çağına erişmiş bilinçli kişilerin yapmaları gerekir.

İtikafa niyet eden kişiler bazı temel ihtiyaç ve zorunluluklar dışında 5 vakit namaz kılarak bir camide kalırlar. Camide kalmanın temel nedeni ise Allah'a daha yakın olmak ve manevi olarak kendini ibadete adamaktır.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikaf yapmaya niyetlenen kişi mescit veya mescit hükmünde bulunan bir yerde kalmaya başlayarak itikâfa girmiş olur. Buradaki zamanını namaz, Kur'an tilâveti, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve taatlerle geçirir. Bununla beraber dinî bilgi ve kültürünü artıracak şekilde sohbetler ve okumalar yapar. Kişi temel ihtiyaçlarını halletmek için mescidi meşgul etmeyecek ve kirletmeyecek şekilde bazı şeyleri mescide getirebilir. Birey mescit içerisinde yer, içer ve orada dinlenir. Mescidin içerisinde giderilmesi mümkün olmayan temel ihtiyaçları için dışarı çıkmasında bir sakınca yoktur.

Fakat ihtiyacını giderdikten sonra hemen itikâf yerine yani mescide geri dönmelidir. Nafile itikâfların dışarıya çıkmakla bozulmadığı bilinir. Vacip itikâflar ise zorunlu ihtiyaçlar haricinde mescidin terk edilmesiyle bozulur. Yaygın bir görüşe göre itikafın süresi için herhangi bir sınır belirtilmemiştir. Bu açıdan bakıldığında mescidi ziyarette bulunan kişi ziyaret süresinde bile itikâfa niyet edebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak'ta şehit olan Özkan Özkanlı'nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktıIrak'ta şehit olan Özkan Özkanlı'nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı
Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!Yunanistan'da 4.1 büyüklüğünde deprem!

Anahtar Kelimeler:
Ramazan diyanet ibadet cami
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
1923'e 'kanlı darbe' dedi, yetmedi reklam bile verdi!

1923'e 'kanlı darbe' dedi, yetmedi reklam bile verdi!

CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı!

CHP'den operasyonlar sonrası tüm belediyelere flaş çağrı!

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

Valilik duyurdu, Müge Anlı'nın eşi de o listede

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

8 yakınını kaybeden avukat cübbesini çıkararak salondan ayrıldı

Asgari ücret zammı için net konuştu! 'Bunun üzerinde...'

Asgari ücret zammı için net konuştu! 'Bunun üzerinde...'

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

Akaryakıtta zam beklentisi! Tabelada yeni rakamlar, tarih...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.