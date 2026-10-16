İyi huylu prostat büyümesinde ihmale gelmez 5 belirti!

Özellikle 50 yaşından sonra görülme sıklığı artan iyi huylu prostat büyümesi, sadece yaşam konforunu azaltmakla kalmıyor, tedavi edilmediğinde çok daha ciddi sorunlara yol açabiliyor. Türkiye’yi de kapsayan geniş ölçekli bir araştırmaya göre, 50 yaş üzerindeki her 100 erkeğin 14’ü prostat büyümesi sorunu ile karşılaşırken, uluslararası veriler prostat büyümesinin 50 yaş üzerindeki erkeklerin yaklaşık yarısını etkilediğini gösteriyor.

Son yıllarda hastalığın yaygınlaşmasında toplumun yaşlanması ve yaşam süresinin uzamasının yanı sıra yanlış yaşam alışkanlıklarının da etkili olabildiğini belirten Acıbadem Fulya Hastanesi Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Bahadır Topuz, “Özellikle obezite, hareketsiz yaşam, metabolik sendrom ve diyabet gibi durumlar iyi huylu prostat büyümesi ve buna bağlı idrar yolu şikayetleriyle ilişkili olabilmektedir. Yanlış yaşam alışkanlıkları, tek başına hastalık nedeni olmasa da, özellikle aşırı kafein ve alkol tüketimi, akşam saatlerinde fazla sıvı alınması ve hareketsizlik; sık idrara çıkma, ani sıkışma ve gece idrara kalkma gibi yakınmaları artırabilir” diyor.

İdrar alışkanlıklarında ortaya çıkan değişikliklerin ‘yaşlanmanın doğal sonucu’ olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Bahadır Topuz, iyi huylu prostat büyümesinin ihmale gelmez 5 belirtisini ve tedavide yeni nesil yöntemleri anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

İDRAR AKIMINDA ZAYIFLAMA VE İNCELME

İdrarın eskisine göre daha yavaş, ince veya düşük basınçla gelmesi, prostat büyümesinin en sık görülen belirtilerindendir. Büyüyen prostat dokusu idrar kanalını daralttıkça mesane, idrarı dışarı atabilmek için daha fazla çalışmak zorunda kalır. Bazı hastalar bu değişime zaman içinde alıştığı için yakınmalarının farkına varmayabilir. İdrar yapma süresinin giderek uzaması ve akımın damlama şeklinde sonlanması da değerlendirilmesi gereken bulgulardır.

İDRARA BAŞLAMADA GÜÇLÜK VE KESİK KESİK İDRAR YAPMA

Tuvalete gidildiği halde idrarın hemen başlayamaması, başlaması için beklemek veya ıkınmak gerekmesi prostat büyümesine bağlı olabilir. İdrar akımının işlem sırasında birkaç kez durup yeniden başlaması da idrar kanalındaki tıkanıklığın habercisi olabilir. Hastalığın ilerlemesiyle mesane kası yorulabilir ve idrarın boşaltılması daha da güçleşebilir. Bu nedenle ıkınarak idrar yapmak, yaşlanmanın doğal ve önemsiz bir sonucu olarak görülmemelidir.

SIK İDRARA ÇIKMA VE ANİ SIKIŞMA HİSSİ

Gündüzleri normalden daha sık tuvalete gitme, idrarı ertelemekte zorlanma veya tuvalete yetişememe kaygısı yaşamak, prostat büyümesiyle ilişkili mesane belirtileri arasında yer alır. İdrar kanalındaki dirence karşı uzun süre çalışan mesane zamanla daha hassas ve aşırı aktif hale gelebilir. Bu durum iş toplantıları, seyahatler ve sosyal etkinlikler sırasında yaşamı önemli ölçüde kısıtlayabilir. Ani sıkışmaya bazen idrar kaçırma da eşlik edebilir.

GECELERİ TEKRAR TEKRAR İDRARA KALKMA

Doç. Dr. Bahadır Topuz “Gece uykudan birden fazla kez idrar yapmak için kalkmak, hastaların en fazla yaşam kalitesi kaybı yaşadığı şikayetlerden biridir. Sık bölünen uyku; ertesi gün yorgunluk, dikkat azalması ve performans kaybına neden olabilir. İleri yaştaki kişilerde gece tuvalete giderken düşme ve yaralanma riskini de artırabilir. Ancak gece idrara kalkmanın diyabet, uyku apnesi, kalp hastalıkları ve bazı ilaçlar gibi farklı nedenleri de olabileceği unutulmamalıdır” diyor.

MESANENİN TAM BOŞALMADIĞI HİSSi

İdrar yaptıktan kısa süre sonra yeniden tuvalet ihtiyacı duyulması veya mesanede hala idrar kaldığının hissedilmesi önemli bir uyarı işaretidir. Prostatın oluşturduğu tıkanıklık nedeniyle mesane her seferinde tamamen boşalamayabilir ve içeride ‘artık idrar’ kalabilir. Artık idrar miktarının artması; enfeksiyon, mesane taşı ve ani idrar yapamama riskini yükseltebilir. Uzun süre devam eden ciddi tıkanıklık, mesane fonksiyonlarını ve ileri vakalarda böbrekleri de olumsuz etkileyebilir.

İYİ HUYLU PROSTAT BÜYÜMESİNDE YENİ NESİL TEDAVİLER

Teknolojideki hızlı gelişmeler iyi huylu prostat büyümesinin tedavisinde de önemli yenilikleri beraberinde getiriyor. Günümüzde hastanın prostat büyüklüğü ve anatomik özelliklerinin yanı sıra genel sağlık durumu ve beklentileri değerlendirilerek kişiye özel tedavi seçenekleri belirlenebiliyor. Yeni nesil tedavi yöntemlerinden HoLEP’in lazer teknolojisiyle, Rezum’un ise su buharının gücünden faydalanılarak uygulandığını belirten Doç. Dr. Bahadır Topuz, “Her iki yöntem de idrar kanalından girilerek vücutta kesi oluşturulmadan yapılır; ancak çalışma prensipleri, etki hızı ve uygun oldukları hasta grupları birbirinden farklıdır” diyor. Yeni nesil yöntemlerin geleneksel cerrahi yöntemlere göre; işlemlerin daha kısa sürmesi, daha az kanama ve daha erken taburcu olma gibi hastaya önemli avantajlar sağladığını belirten Doç. Dr. Bahadır Topuz, “En doğru tedavi, ayrıntılı ürolojik muayene ve tetkiklerin ardından hasta ile hekim tarafından ortaklaşa belirlenmelidir” dedi.