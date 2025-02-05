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İyi Parti'de istifa üstüne istifa! Sosyal medya hesabından duyurdu: "Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim"

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
05.02.2025 13:14
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İYİ Parti’de sarsıcı bir gelişme yaşandı! Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Üstelik sadece kendisi değil, belediye meclis üyeleri de istifa ederek yollarına bağımsız devam etme kararı aldı.

İyi Parti'de istifa üstüne istifa! Sosyal medya hesabından duyurdu: "Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim"

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk ve belediye meclis üyeleri, İYİ Parti’den istifa etti. Öztürk, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurarak, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

cumali

Başkan Cumali Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

Öztürk, kendisiyle birlikte Yenikent Belediye Meclis Üyeleri Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden'in de İYİ Parti’den ayrılarak yollarına bağımsız olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

"Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür eder, Yenikent’in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi saygıyla duyururum." dedi.

(İHA)

Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kütahya İYİ Parti istifa görev
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