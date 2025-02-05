İyi Parti'de istifa üstüne istifa! Sosyal medya hesabından duyurdu: "Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim"

Kütahya’nın Gediz ilçesinde Yenikent Belediye Başkanı Cumali Öztürk ve belediye meclis üyeleri, İYİ Parti’den istifa etti. Öztürk, aldığı kararı sosyal medya hesabından duyurarak, görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

"GÖREVİMİ BAĞIMSIZ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM"

Başkan Cumali Öztürk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde İYİ Parti’den aday olarak çıktığım Yenikent Belediye Başkanlığı görevimi, bağımsız olarak sürdürme kararı almış bulunmaktayım. Bu doğrultuda, İYİ Parti’den istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım."

Öztürk, kendisiyle birlikte Yenikent Belediye Meclis Üyeleri Muzaffer Akdağ, Ercan Yüksel, Süleyman Kahraman ve Özkan Özden'in de İYİ Parti’den ayrılarak yollarına bağımsız olarak devam etme kararı aldığını belirtti.

"Bugüne kadar bizlere destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür eder, Yenikent’in menfaatleri doğrultusunda çalışmalarımıza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğimizi saygıyla duyururum." dedi.

(İHA)