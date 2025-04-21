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İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı İYİ Parti'den istifa etmişti. İki isim de AK Parti'ye geçti. Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı. İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya'dan 'ihanet' çıkışı geldi.

İYİ Parti'den 'ihanet' çıkışı! İki belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Recep Demircan

İYİ Parti'den istifa eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ve Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı AK Parti'ye geçti. Özel ve Karabatı'ya parti rozetlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

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İYİ PARTİ'DEN TEPKİ! 'İHANET' ÇIKIŞI

İYİ Parti Bursa İl Başkanı İsmail Kaya, Özel'in birkaç gün önce, AK Parti'ye geçeceğine ilişkin iddiaları kendisinde sorduğunu ve "İYİ Parti'den herkes gider ben yine kalırım" dediğini belirterek, "Bizi asıl üzen çok kıymetli Yenişehirli hemşerilerimizin seçmen iradesine karşı yapılan haksızlıktır, saygısızlıktır, daha da ötesi ihanettir" demişti.

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KARABATI'YA TEPKİ

Kaya, Karabatı için ise şunları ifade etmişti:

"Bildiğiniz gibi, Karacabey halkının iradesiyle, İYİ Parti rozetini taşıyarak Belediye Başkanlığına seçilen Fatih Karabatı İktidar Partisi'ne geçme niyetiyle partimizden istifa etmiştir. Bize göre; Karabatı'nın 23 yılda ülkemizi batırma noktasına getiren, Cumhuriyet değerlerini bir bir yok ederek Türkiye'yi ucube bir tek adam sultasına teslim eden AK Parti saflarına geçme niyeti, yalnızca siyasi ahlaka değil, aynı zamanda Karacabeyli hemşehrilerimize yapılan açık bir ihanettir. Çünkü; Fatih Karabatı, İYİ Parti çatısı altında değişim ve adalet vaatleriyle Karacabeylilerin karşısına çıkmıştır. Tarlada, pazarda, çarşıda elini sıkan; fabrikada, okulda umut veren sözler söylemiştir. "

21 Nisan 2025
21 Nisan 2025

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Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti ak parti
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