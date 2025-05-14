İYİ Parti Grup Başkanvekili Çömez: "Verdiğimiz önerge oylanırken, iktidar milletvekilleri salonu terk etti ve Meclis kapandı"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclis Genel Kurulu'ndan bir video paylaştı. Çömez X hesabındaki paylaşımında, Yeni Yol Grubu tarafından verilen bir önergenin, AK Parti milletvekillerinin salonda olmaması nedeniyle sürpriz bir şekilde kabul edildiğini ve bunun ilk defa yaşandığını söyledi.

"TÜRK SİYASETİNDE ÇOK ÖNEMLİ BİR NOKTADIR"

Çömez, "Bu ilk defa yaşanıyor bu çünkü iktidar cenahında yeterince milletvekili yoktu. Muhalefet grubu da tam kadro bulunduğu için

yeni yol grubunun verdiği önerge kabul edildi. İYİ Parti'nin engelli vatandaşlarımızı için teklifi gündeme geldi. Tam oylamaya geçildiği sırada AK Parti grubu tarafından yoklama istendi. Karar yeter sayısı yoklamasında sayı bulunamadığı için oylama yeniden yapılacak. Ancak yine kendileri gelmeyecek Meclis kapanmış olacak. Meclis kapanıyor yani Meclis çalışmıyor. Engellilerle ilgili alınması gereken karar alınmasın diye İYİ Parti'nin önergesi oylanacak. 2 defa karar yeter sayısı istendi şimdi üçüncüsü yapılacak. Ve Meclis'te İYİ Parti'nin önergesini oylanamayacak. Engellilerle olması gereken şeyler yapılamayacak bu hakikaten Türk siyasetinde çok önemli bir noktadır." ifadelerini kullandı.