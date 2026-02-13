HABER

İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı AK Parti'ye mi geçiyor? Çok konuşulacak 'Rasim Arı' iddiası

Yerel seçimlerin ardından AK Parti'nin transfer ettiği belediye başkanlarına bir yenisinin daha ekleneceği iddia edildi. Bugüne kadar çok sayıda CHP'li ve bağımsız belediye başkanı AK Parti'ye geçerken yeni iddia ise bu kez İYİ Partili isim için geldi. Kulislerde İYİ Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı'nın AK Parti'ye dönebileceği konuşulmaya başlandı. Arı'nın Adalet Bakanlığına atanan Akın Gürlek'le ilgili tebrik paylaşımı dikkat çekmişti.

Devrim Karadağ

Seçimlerin ardından başlayan vekil ve belediye başkanı transferleri devam ediyor. Özellikle bu konuda AK Parti cephesinde büyük hareketlilik yaşanırken, söz konusu hareketliliğin süreceğinin de sinyalleri geldi. Son olarak İYİ Partili belediye başkanının da AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

İYİ PARTİLİ RASİM ARI, AK PARTİ'YE Mİ KATILACAK?

Yeni Çağ'da yer şan habere göre; Nevşehir Belediye Başkanı İYİ Partili Rasim Arı'nın AK Parti'ye geri döneceği kulislerde konuşulmaya başlandı.

2022 YILINDA AK PARTİ'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

AK Parti'den 2022 yılında istifa ederek İYİ Parti'ye katılan Arı'nın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile arasının açık olduğu bu yüzde de yeniden AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK'İ TEBRİK MESAJI GÜNDEM OLMUŞTU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Yılmaz Tunç'un yerine Adalet Bakanlığı'na atanması sonrası yaptığı tebrik paylaşımı dikkat çekmişti.

Hemşehrisi Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine atanmasından dolayı gururlu olduğunu belirten Arı, "Yıllardır 'Nevşehir’den neden bir bakan çıkmıyor?' diye konuşurduk" diyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bugün çok şükür, hemşehrimiz Sayın Akın Gürlek Adalet Bakanı olarak göreve atandı. Nevşehir’imizin evladı, devletimizin önemli bir emanetini omuzladı. Biz inanıyoruz ki adalet duygusu güçlü bu toprakların yetiştirdiği bir isim, görevini layıkıyla yerine getirecektir. Şehrimiz adına gururluyuz. Hayırlı olsun Nevşehir."

